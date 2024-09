Reeperbahn Festival in Hamburg gestartet

Am Mittwochabend startet das Reeperbahn-Festival in Hamburg. Die Partymeile wird zur großen Bühne für Musiker:innen und Kreative. 45.000 Besucher:innen werden erwartet, die 450 Live-Konzerte in den Clubs und Veranstaltungssälen der Stadt erleben können. Parallel trifft sich die Musikindustrie, um über Business-Themen zu diskutieren. SAT.1 REGIONAL hat mit dem Veranstalter des Festivals, Alexander Schulz, über die Zukunft der Branche und die Bedeutung des Reeperbahn Festivals gesprochen.