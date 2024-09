Wasen ist nicht gleich Wiesn – und umgekehrt. Am Samstag, den 21. September wird das Münchner Oktoberfest beim traditionellen Fassanstich eröffnet. Knapp eine Woche später, am 27. September, startet dann der Cannstatter Wasen. Doch warum heißen die beiden Volksfeste eigentlich so? In diesem Video erklären wir Euch, wie es zu den jeweiligen Namen kam.