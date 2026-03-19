Der EGOT ist eine der prestigeträchtigsten und begehrtesten Auszeichnungen der Unterhaltungsbranche und wird an diejenigen verliehen, die in verschiedenen Kategorien einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony gewonnen haben. Diese Auszeichnung, die Fernsehen, Musik, Film und Broadway umfasst, steht für branchenübergreifende Exzellenz. Nur 23 Künstler haben diesen Meilenstein bisher erreicht. Werfen wir einen Blick auf einige der Preisträger. Richard Rodgers war der erste, der den EGOT-Status erreichte. Als eine Hälfte des berühmten Duos Rodgers und Hammerstein schrieb er während des „Goldenen Zeitalters“ des Broadways Hit-Musicals wie „Oklahoma!“ und „Carousel“. Nach Rodgers folgten bald weitere Wegbereiter, darunter Helen Hayes, die oft als „First Lady des amerikanischen Theaters“ bezeichnet wird, und Rita Moreno, die vor allem für ihre Oscar-prämierte Darstellung der Anita in „West Side Story“ bekannt ist. Zu den weiteren bekannten Namen zählt Audrey Hepburn, die posthum den EGOT-Status erreichte, als sie 1994 einen Grammy für das beste gesprochene Kinderalbum gewann. Und dann ist da noch Mel Brooks, dessen EGOT-Auszeichnungen seine Leistungen als Autor, Regisseur und Schauspieler würdigen. Nun hat sich eine neue Generation von Hollywood-Größen dem exklusiven Club angeschlossen. Der Musiker John Legend war der erste schwarze Mann, der den EGOT-Status erreichte, während Viola Davis als dritte schwarze Frau diesen Status erlangte, als sie einen Grammy für die Vertonung ihrer Memoiren „Finding Me“ gewann. 2024 reihte sich schließlich auch Elton John in die Riege der EGOT-Gewinner ein, und der legendäre Filmemacher Steven Spielberg ist der neueste Star, der diesem prestigeträchtigen Club beitritt. Von klassischen Broadway-Musicals bis hin zu modernen Film- und Fernsehproduktionen – EGOT-Gewinner repräsentieren die Spitze kreativen Schaffens, eine seltene Auszeichnung, die nur den vielseitigsten Talenten zuteilwird.