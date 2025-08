Ein Sommertag in Karls Erlebnisdorf Elstal bei sonnigem Wetter ging am 02. August erst um 21 Uhr zu Ende. Von 16 bis 21 Uhr gab es am Samstag beim ersten Sommerabend für Groß und Klein an allen Karls-Standorten viele Mitmachaktionen. Das neue Event bei freiem Eintritt. Spaß, Genuss und jede Menge sommerlicher Überraschungen. Auf dem Programm stand dabei u.a.: Erdbeerkuchen-Wettessen, eine Schnitzeljagd, riesige Seifenblasen-Station, Sommerhits und gute Laune. Für die kleinen Gäste besonders interessant das Kinderschminken & Glitzer Tattoos, Mini Disco, Meet & Greet mit Karlchen, coole Bonbon-Show. Für die leckere kühle Erfrischung bei doch recht sommerlichen Temperaturen sorgten die Kulinarisch leckeren Cocktails, eine berühmte Erdbeerbowle. Die Erdbeerbratwurst oder der im Frühling neu eingeführt Erdbeerdöner und süße Leckereien boten sich an, probiert zu werden. Und beim Sunset-Shopping im Manufakturen-Markt fand man vielleicht sogar ein neues Lieblingsstück als schöne Erinnerung an einem tollen Erlebnistag in Karls Freizeitpark. Ein besonderes Highlight des Sommerabends hatte seine Premiere bereits um 16:30 Uhr, das Maskottchen "Karlchen" performte seinen allerersten eigenen Song – ein Hit mit Ohrwurm-Garantie! Mehrere tausend Besucher nutzten den besonderen Eventtag, wie man es gerade bei Karls-Erlebnisdorf in Elstal gewöhnt ist, waren die Parkflächen komplett besetzt, nur wer mit Zweirad kam hatte einen Platzvorteil. Das große Areal des Erlebnisdorfs bietet inzwischen soviel Platz das sich gerade an Spitzenzeiten wie am Wochenende oder zu Ferienzeiten tausende Gästen gleichzeitig im Freizeitpark aufhalten können. Der Spaßfaktor kommt dabei im Outdoorbereich jedenfalls nicht zu kurz. T: rpn24, karls V: reportnet24