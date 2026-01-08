Das Wissenschaftsmuseum Phaeno in Wolfsburg (Niedersachsen) feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Nach siebenwöchiger Schließung im Dezember hat das Haus nun wieder geöffnet. Umfassend modernisiert und mit zahlreichen Neuerungen. Besucher:innen erwarten 50 neue Mitmach-Exponate sowie rund 200 überarbeitete Stationen. Damit präsentiert sich das Phaeno deutlich verändert und zeitgemäß. SAT.1 REGIONAL-Reporter Olli Vollmering hat die neuen Attraktionen getestet.