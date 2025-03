Der Havelpark an der Grenze zu Berlin feiert stolz sein 30-jähriges Bestehen und lädt alle herzlich ein, dieses besondere Ereignis mit uns zu feiern! Zwischen dem 07.03. – 09.03.2025 erwarten Sie zahlreiche spannende Aktivitäten für Jung und Alt, die an die unvergesslichen 90er Jahre erinnern. Unser Jubiläumswochenende bietet eine Vielzahl von Aktionen, die für jeden etwas bereithalten. Genießen Sie coole 90er Spiele an der VR-Station, die sowohl Nostalgie als auch modernen Spaß vereinen. Für die kleinen Gäste haben wir Bastel- und Schminkstationen eingerichtet, die Kreativität und Freude fördern. Die passende Musik der 90er Jahre wird für eine unvergessliche Atmosphäre sorgen und versetzt uns zurück in das letzte Jahrtausend. Lassen Sie sich von den Klängen dieser ikonischen Ära mitreißen und genießen Sie die Zeit mit Freunden und Familie. Eine Zeitreise in Bilder erinnert an die Eröffnung, verschiedene Events der vergangenen Jahre und die Entwicklung des Havelparks. Ein besonderes Highlight des Jubiläums ist das Gewinnspiel "Schätz dich glücklich". Moderiert von Anna Kreuzberg können die Besucherinnen und Besucher die beliebte Show „Der Preis ist heiß“ selbst miterleben und haben die Chance als Teilnehmer großartige Preise gewinnen. Den verkaufsoffenen Sonntag am 09.03. (13:00 – 18:00 Uhr) leiten wir um 13:00 Uhr mit dem obligatorischen Anschnitt des Riesenkuchens ein, der im Anschluss an alle Besucherinnen und Besucher verteilt wird. Unterstützt wird unser Center Manager Frederik Schmälter dabei von unserem Bürgermeister Sven Richter und seinem Stellvertreter Peter Kristke. Fun Fact: Mit Herrn Kristke hat das Centermanagement einen Zeitzeugen dabei, der bereits zur Eröffnung des Havelparks 1995 für die Gemeinde tätig war, vor wenigen Jahren wurde das Einkaufszentrum aufwendig modernisiert. Mit rund 79 Geschäften darunter auch Gastronomien, gibt es inzwischen auch viele neue Läden. Mitfeiern und eines unvergesslichen Wochenendes! Erleben. Ein Besuch der eigenen Webseite für weitere Informationen und Details zu den Aktivitäten. Video ist mit ki-unterstützt Text: rpn24, hp