Die Amberger Hexennacht ist eine der größten Faschingspartys in der Oberpfalz: An Weiberfasching am Unsinnigen Donnerstag feiern auch 2025 wieder Tausende fröhlich, ausgelassen und in originellen Kostümen auf dem Amberger Marktplatz mit Live-Musik der Partyband Quertreiber.