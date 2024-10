Die Schauspielerin Anne Hathaway hat Kamala Harris bei einer Theateraufführung in New York bei der Präsidentschaftswahl unterstützt. Hathaway gab bei der „Broadway for Harris“-Spendenaktion erneut ihre ikonische Interpretation von Queens „Somebody to Love“ aus „Ella Enchanted“ zum Besten. Während der Veranstaltung sagte die 41-jährige Oscar-Preisträgerin: „Falls Sie es noch nicht wussten, ich stimme für Kamala“. „Amerika ist ein sehr großer Ort und nicht jeder ist entschlossen, besonders bei einer Wahl wie dieser, wenn die Leidenschaften zu Recht so intensiv sind, weil der Einsatz nicht höher sein könnte“, sagte Hathaway. Der „Princess Diaries“-Star wurde auf der Bühne von Prominenten wie Whoopi Goldberg, Billy Porter und Rosie Perez sowie Broadway-Legenden wie Kristin Chenoweth und Audra McDonald begleitet. Hathaway reiht sich ein in eine wachsende Liste von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die Harris unterstützen, darunter Martha Stewart und Bryan Cranston.