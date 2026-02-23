Ausverkauftes Haus, volle Tanzflächen und Stimmung bis in die frühen Morgenstunden: Der Arbeiterball 2026 in Strasshof war ein echtes Highlight! Belcanto sorgte für perfekte Tanzmusik, DJ PK brachte die Disco zum Beben und TSC – Titan begeisterte mit einer beeindruckenden Showeinlage. Auch die Tombola war wieder ein Publikumsmagnet – mit zwei heiß begehrten Hauptpreisen im Wert von je 500 Euro. Ein Abend voller Freude, Begegnungen und Zusammenhalt. Danke an alle Gäste, Unterstützer, Sponsoren und Helferinnen & Helfer, die diesen besonderen Ball möglich gemacht haben.