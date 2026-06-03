Sie war in der DDR sogar die größte Filmgesellschaft und bestand noch bis 1992, als die Deutsche Demokratische Republik, schon gar nicht mehr existent war, die Deutsche Film AG. Der Hauptsitz war anfangs noch in Berlin später in Potsdam-Babelsberg. In den Studios entstanden ca. 700 Spielfilme und etwa 450 fiktionale Kurzfilme. Es entstanden auch 2000 Dokumentationen als auch 5500 Kurzdokumentationen. Das Jubiläum zum 80. Geburtstag ist das Filmmuseum der Landeshauptstadt Potsdam, Grund genug sich ein ganzes Jahr mit zwei Ausstellungen über die DEFA zu informieren, die erste ist am 04. Juni 2026 eröffnet. T: reportnet24, Filmmuseum V: reportnet24 (KI-unterstützt) Q: wikipedia.org, Filmmuseum, rpn24