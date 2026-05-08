Das Tourette-Syndrom ist eine neurologische Tic-Störung, die sich durch unwillkürliche Bewegungen oder Laute wie Blinzeln, Kopfbewegungen oder vokale Tics äußert. Es wird häufig im Kindesalter diagnostiziert, und in den letzten Jahren haben immer mehr Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens offen über ihr Leben mit der Erkrankung gesprochen und so dazu beigetragen, Stereotypen abzubauen und das Bewusstsein dafür zu schärfen. Besonders offen sprach der Sänger Lewis Capaldi über seine Erfahrungen. In seiner Netflix-Dokumentation „How I’m Feeling Now“ aus dem Jahr 2023 erzählte er, dass seine Tics mit zunehmendem Alter intensiver geworden sind. Im selben Jahr erlebte er während Live-Auftritten, insbesondere bei einem Konzert in Frankfurt am Main, sichtbare Krankheitsschübe. Videos davon wurden online vielfach geteilt und zeigten, wie Fans Capaldi halfen, sein Set zu beenden, da seine Symptome zu stark wurden, um weiterzusingen. Nach diesem Vorfall zog er sich vom Touren zurück, um sich auf seine psychische und physische Gesundheit zu konzentrieren. Umso erfreuter waren die Fans über Capaldis überraschendes Bühnen-Comeback 2025 in Glastonbury. Auch Popstar Billie Eilish erhielt die Diagnose im Alter von elf Jahren. Sie hat ihre Tics oft als subtil, aber anstrengend beschrieben. Im Podcast „Good Hang“ von Amy Poehler sagte sie sogar: „Wenn ich in einem Interview bin, tue ich alles, um meine Tics ständig zu unterdrücken. Sobald ich den Raum verlasse, muss ich sie alle rauslassen.“ Schauspieler Seth Rogen gab 2021 in einem Beitrag auf X bekannt, dass er ein „sehr mildes“ Tourette-Syndrom hat. Er sagte, es liege in seiner Familie und variiere stark von Person zu Person. „Nur sehr wenige Fälle von Tourette äußern sich in unkontrollierbarem Fluchen. Die meisten Fälle, wie meiner, äußern sich in Zuckungen“, schrieb er.