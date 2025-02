Das Biikebrennen ist das Nationalfest in Nordfriesland. Seit 2014 ist es sogar immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Immer am 21. Februar ab 18 Uhr brennen entlang der Nordseeküste die traditionellen Biikefeuer – vorausgesetzt das Wetter spielt mit. In den gut 60 Veranstaltungsorten wird über viele Wochen hinweg das Holz für die Biiken zusammengefahren, damit die Flammen ordentlich hoch schlagen können. Die Biike in Sankt-Peter-Ording (Schleswig-Holstein) hat in diesem Jahr eine Rekordhöhe von acht Metern erreicht. Dort ist alles für das Fest am Abend vorbereitet.