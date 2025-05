Britney Spears feierte mit Sean 'Diddy' Combs in der Nacht vor ihrem heftig kritisierten Auftritt bei den MTV Video Music Awards 2007. Wieder aufgetauchte Fotos zeigen Spears lächelnd mit Combs im Jet Nachtclub in Las Vegas am 7. September 2007, nur zwei Tage vor der Show. Laut Page Six war sie später mit Combs, Paris Hilton und 50 Cent auf einer anderen Party, die bis in die frühen Morgenstunden dauerte, nur einen Tag vor den VMAs. Die Fotos tauchten wieder auf, nachdem Cassie Ventura während ihrer jüngsten Aussage in Combs' laufendem Prozess wegen Sexhandels auf Spears Bezug genommen hatte. „Sean war da, und er brachte Dallas Austin und Britney Spears mit“, sagte Ventura, als sie ihre Feier zum 21. Geburtstag in Las Vegas beschrieb. Spears trat bei den VMAs am 9. September mit „Gimme More“ auf, eine Performance, die weithin für schlechtes Lippensynchronisieren und eine glanzlose Choreografie kritisiert wurde. In ihren Memoiren aus dem Jahr 2023 schrieb Spears: „Ich hatte die Nacht davor nicht geschlafen. Mir war schwindelig“, und sie stellte fest, dass “nichts richtig lief". Zu dieser Zeit stand Spears nach ihrer Scheidung und ihrem öffentlichen Zusammenbruch, bei dem sie sich Anfang des Jahres auch den Kopf rasierte, unter starker öffentlicher Beobachtung.