Candellight-Konzerte sind im Trend, doch wie ist es vor Ort? Unsere Videoredaktion hat sich das angeschaut. Bei Ihnen wurde in der Kreuzkirche auf dem Kaßberg die Musik von Hans Zimmer gespielt. Zwischen 30 und 60 Euro zahlt man für die klassischen Interpretationen alter und moderner Songs, bei verschiedenen Anbietern. Warst du schon mal auf einem Candellight-Konzert oder ist das nichts für dich? Schreib es uns in die Kommentare! Video: Judy Ledig, Johanna Mohr