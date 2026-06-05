Am 29. Mai traf sich ein erlesenes Publikum in der Citygallery Vienna, um gemeinsam eine gute Sache zu unterstützen: den Lichtblickhof. Organisiert wurde die schöne, aber vor allem wichtige Veranstaltung von Dagmar Jeittler, der Inhaberin der Boutique Must Have, die mit großem Engagement zu diesem besonderen Charity‑Abend eingeladen hat. Der Lichtblickhof begleitet schwerkranke und traumatisierte Kinder sowie ihre Familien – mit tiergestützter Therapie, die Kraft, Entlastung und wertvolle Momente des Aufatmens schenkt.