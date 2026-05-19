Mit dem traditionellen Feuerwerk am Rhein endet der Japan-Tag in Düsseldorf. Für viele gehört dieser Programmpunkt zu den Höhepunkten des Tages. Etliche Zuschauer werden auf den Rheinwiesen erwartet, um sich das Spektakel am Himmel live anzusehen. Eine halbe Stunde lang zeigen die Pyrotechniker ihr ganzes Können und erhellen die Nacht in den buntesten Farben. Und hier sind Sie live dabei und sehen das Feuerwerk ganz bequem im Livestream.