April, April heißt es zwar immer am 01.04. im Filmpark Babelsberg steht dieses Datum aber für den Saisonstart 2026. Das Publikum erwartet dieses Jahr ein abwechslungsreiches Programm mit spektakulären Live-Stunts, beliebten Filmkulissen und exklusiven Einblicken hinter die Kulissen der Traumfabrik. Die Freizeitparkgäste können in der "STAGE" 69 selbst Teil der Filmwelt werden oder in der erweiterten VIP-Studiotour Props (Requisiten) des Sci-Fi-Thrillers „ATHOS 2643“, als exklusive Preview noch vor Kinostart (geplant Februar 2027) entdecken. All dies wurde und mehr wurde im rahmen einer Pressekonferenz in der Caligarihalle vorgestellt. T: Filmpark, reportnet24 V: reportnet24