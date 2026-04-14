Die aktuelle KinderOPER in der Krypta der Wiener Peterskirche präsentiert „Schneewittchen“ in einer liebevoll arrangierten Fassung – und der Kinderchor „In höchsten Tönen!“ sorgt dabei für die größten Momente. Die jungen Sängerinnen und Sänger verkörpern die sieben Zwerge und verleihen der Produktion eine besondere Wärme, Lebendigkeit und Spielfreude. Mit klaren Stimmen, präzisem Timing und sichtbarer Begeisterung tragen die Kinder maßgeblich dazu bei, dass die Oper für das junge Publikum zu einem unmittelbaren Erlebnis wird. Gerade in der intimen Atmosphäre der Krypta entsteht so eine Nähe, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen berührt. „Schneewittchen“ bleibt damit nicht nur eine Oper für Kinder, sondern ein Beispiel dafür, wie Kinder selbst Oper aktiv gestalten und tragen können.