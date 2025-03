Mit einem stimmungsvollen Auftakt wurde am Donnerstag, dem 27. März 2025, der Ostermarkt Schloss Schönbrunn feierlich eröffnet. Schon am Vormittag kamen erste Besucher:innen auf das weitläufige Gelände, um sich vom liebevoll geschmückten Markt verzaubern zu lassen– eingebettet in die prachtvolle Kulisse von Schloss Schönbrunn. Am späten Nachmittag begann schließlich die offizielle Eröffnungsfeier, die ab 16:00 Uhr auf einer der sogenannten ‘Genusswiesen’ – grünen Verweilzonen mit Blick auf die Bühne – stattfand. Musikalisch untermalt wurde der festliche Rahmen von stimmungsvoller Live-Musik der Wiener Band “The Cosy Famous Combo”, die erste Frühlingsgefühle wachrief. Durch das Programm führte mit viel Charme und Erfahrung die Moderatorin Sylvia Graf, bekannt unter anderem von ihrer Rolle beim „Ö3 Weihnachtswunder“. Vom 27. März bis 21. April 2025 lädt der Ostermarkt Schloss Schönbrunn zum genussvollen Frühlingsflanieren ein. Inmitten der historischen Kulisse erwartet Besucher:innen eine einzigartige Kombination aus Kunsthandwerk, regionaler Kulinarik, familienfreundlicher Unterhaltung und Osterbrauchtum – ein Ort, an dem die Zeit vor Ostern mit Freunden & Familien in seiner schönsten Form erlebbar wird.