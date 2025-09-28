DER REIZENDE REIGEN von Werner Schwab Ein sprachgewaltiger, derb-poetischer Ritt durch das zwischenmenschliche Karussell. Mit: Thomas Erlmoser · Jacky Surowitz · Fritz Weissenbeck · Melanie Mussner · Karim Ismael Rahoma · Theresia Voith Regie: Jacky Surowitz 💥 Schwabs Version des "Reigens" ist kein zartes Liebesspiel – sondern ein lustvoller, sprachlich enthemmter Tanz der Triebe. 💬 Wörter werden zu Waffen, Körper zu Spielplätzen, Beziehungen zu grotesken Begegnungen. 🌀 Am Ende hat jeder mit jederm – und das Publikum mit sich selbst. 📍 Ein Kabinettstück der pornographischen Satire – unzüchtig, unverschämt, unwiderstehlich. 📅 Jetzt auf der Bühne. Wer Schwab liebt, wird sich verlieren. Wer ihn nicht kennt, wird ihn nicht vergessen. #SchwabReigen #TheaterDerSprache #UnzüchtigUndKunstvoll #JackySurowitz #TV21Kultur #BühneBrennt