Am neunten Tag des Bundesprozesses gegen Sean „Diddy“ Combs sagten der Rapper Kid Cudi, die Maskenbildnerin Mylah Morales, ein Hotelmanager und „Diddys“ ehemalige Assistentin aus. Kid Cudi, geboren als Scott Mescudi, beschuldigte Combs, in sein Haus eingebrochen zu sein und sagte, sein Porsche sei 2012 mit einem Molotow-Cocktail in Brand gesetzt worden. Cudi sagte, er sei 2011 kurz mit Cassie Ventura ausgegangen. Er glaubte, dass sie nicht mehr mit Combs zusammen war, aber sie waren immer noch romantisch involviert. Während seiner Aussage sagte Cudi, Ventura habe ihn gewarnt, dass Combs herausgefunden habe, dass sie zusammen waren, also seien sie in einem nahegelegenen Hotel geblieben, aus Angst, er könnte bei Cudi auftauchen. Cudi sagte: „Ich sagte: "Motherf**ker, bist du in meinem Haus?"“, nachdem er erfahren hatte, dass Combs und ein Kollege angeblich im Haus waren. Als Cudi in sein Haus zurückkehrte, stellte er fest, dass die Sicherheitskameras verstellt worden waren, Geschenke geöffnet wurden und sein Hund im Badezimmer eingesperrt war. Wochen später wurde der Porsche von Cudi in Brand gesetzt. „Es sieht so aus, als wäre das Dach meines Porsche aufgeschnitten worden, und dort wurde der Molotow-Cocktail hineingesteckt“, sagte er den Geschworenen. Cudi sagte, er und Ventura hätten ihre Beziehung zu Silvester 2011 beendet, weil das Drama zu viel geworden sei. Der Hotelmanager Frederic Zemmour sagte aus, dass das Hotelpersonal Combs' Aufenthalte unter Aliasnamen dokumentierte und übermäßigen Ölverbrauch und Schäden durch Kerzenwachs feststellte. In einer Notiz hieß es, man solle „1000 Dollar extra“ für Schäden genehmigen. Die Zimmer wurden nach seinen Aufenthalten oft „außer Betrieb“ gesetzt. Die Maskenbildnerin Mylah Morales beschrieb einen Vorfall aus dem Jahr 2010, bei dem Combs Ventura nach einer Party in Prince' Haus angegriffen haben soll. „Sie hatte ein geschwollenes Auge und eine aufgeplatzte Lippe“, sagte Morales, obwohl sie den Übergriff nicht direkt miterlebt hat. George Kaplan, Combs' ehemaliger Assistent, setzte seine Aussage fort und sagte, er habe gekündigt, nachdem er sich mit dem „körperlichen Verhalten“ von Combs gegenüber Ventura und einer anderen Frau unwohl gefühlt habe. Der Prozess soll am Dienstag nach dem Memorial Day fortgesetzt werden, wobei Aussagen von Combs' ehemaligem Marketingdirektor und Notfallpersonal erwartet werden.