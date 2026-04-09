Die Kultband der 80er ist zurück. Keine Spur von „Narrenkastl‑Schauen“ – hier brennt wieder echtes Bühnenfeuer. Im Marchfelderhof haben wir mit Leadsänger Johannes Nepomuk gesprochen. Und plötzlich waren sie wieder da: die Nächte, die Songs, „Schön is des Gfühl“, „I möcht’ di kennenlernen“ – und all die Erinnerungen, die uns damals getragen haben. Jetzt starten sie neu durch. Und einer ist wieder mit an Bord: Hans Singer, Teil der Urformation. Gemeinsam mit Tankred Derler entsteht neue Energie, neue Pläne – und das Gefühl, dass hier gerade ein neues Kapitel Musikgeschichte geschrieben wird.