Ein Zeichen der Besinnung in der Karwoche: Die Sebaldskirche in Nürnberg dämpft ihre Glocken

In der Nürnberger Sebalduskirche klingen die Glocken in der Karwoche erstmals nur gedämpft. Wie die evangelische Kirchengemeinde St. Sebald mitteilt, hat sie als erste Kirche in Deutschland die englische Tradition der Glockendämpfung übernommen.