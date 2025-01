Ein maschinengeschriebener Entwurf von Bob Dylans „Mr. Tambourine Man“-Text wurde bei einer Auktion mit 60 Objekten aus der Sammlung des verstorbenen Musikjournalisten Al Aronowitz für 508.000 Dollar verkauft. Eine Fender Telecaster aus dem Jahr 1983, auf der Dylan spielte, erzielte einen Preis von 222.250 Dollar, während ein signierter handgeschriebener Text für „Blowin' in the Wind“ für 44.450 Dollar verkauft wurde. Ein Original-Ölgemälde des Sängers von 1968 erzielte ebenfalls 260.000 Dollar. Aronowitz' Sohn Myles sagte dem Rolling Stone, die Gegenstände seien „Familienüberlieferungen“. Myles sagte, er und seine Familie seien „begeistert von der Auktion“, da sie den „Platz meines Vaters in der Musik- und Kulturgeschichte mit seinem guten Freund Bob Dylan“ hervorhebe. „Mein Vater sprach darüber, aber er hatte keine Ahnung, wo sie waren. Er dachte, er hätte sie verloren oder jemand hätte sie gestohlen. Es hat Jahre gedauert, bis wir die Archive Ordner für Ordner durchforstet hatten, um sie zu finden“, erklärte Myles.