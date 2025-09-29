Und wieder begann alles mit dem traditionellen Festumzug durchs Dorf. An einem wirklich sonnigen Herbsttag bei milden Temperaturen, was letztendlich viele aus dem Dorf, aber auch ebenso Besucher von außerhalb auf beiden Straßenseiten anlockte, wartend, dass der Ernteumzug sich in Bewegung setzt. Dieses Jahr war es doch ein wenig anders, es fehlte der Spielmannszug, auch waren es viel weniger Teilnehmer wie auch Fahrzeuge, dies milderte aber nicht die Stimmung der begeisterten Menschen, die dem ganzen gespannt zuschauten. Mit dem Abschluss des Umzugs, mit Ziel Festplatz (Sportplatz), wurde das Erntedankfest 2025 in Ortsteil Lietzow dann erst offiziell eröffnet. Der Pfarrer begann den Gottesdienst, anschließend konnte das bunte Treiben stattfinden. Auch der Bürgermeister von Nauen, Manuel Meger machte auf dem Festplatz seine Runde und kam mit einigen Bürgern ins Gespräch. Für die gute Stimmung sorgten anfangs die Minifunken des NKC, dann wurden die Besucher unterhalten durch Show-Acts, unterstützt natürlich von den DJs der Mobildisco XX, denn getanzt werden konnte bis in die Nacht hinein. Das traditionelle Erntefest hat sich nun auch in dem Nauener Ortsteil Lietzow in den letzten Jahren fest etabliert, was besonders durch den Heimatverein Freunde für Lietzow e. v. zu verdanken ist. Für die meisten Dorfbewohner/innen ist es aber wohl eher das große Dorffest, was am besten besucht ist, es können sich aber auch seit vielen Jahren weitere Festlichkeiten im Ortsteil Lietzow sehen lassen, diese finden dann aber überwiegend am Dorfgemeinschaftshaus statt (ehemals Gemeindehaus, mit alter Schule und Feuerwehrdepot außer Betrieb). Auch diese Kulturveranstaltungen werden vom Dorfverein organisiert, sehr oft durch verschiedene Sponsoren, mal der Landkreis, die Stadt, aber auch die Kirche. T/V: reportnet24 (KI-unterstützt)