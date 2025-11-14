Ab morgen gibt es einen neuen Buchladen in Zwickau. Lilly Hofmann ist 24 Jahre alt und verwirklicht ihren Traum vom eigenen Lokal. „Ich lese 120 Bücher im Jahr“, sagt sie. Und diese Leidenschaft setzt sie nun auch beruflich um. Neben den Genres Romance, Fantasy, Thriller und Kinderbüchern gibt es auch eine Caféecke im Geschäft. Was Lilly Hofmann sonst noch plant, erfahrt ihr im Video. Redaktion: Elsa Middeke Video: Johanna Mohr, Max Riedel, Lucas John #booklovers #buchhandlung #booktok #zwickau #freiepresse