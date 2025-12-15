Seit gut einem Monat ziert der erste Punschwald Bayerns den Marktplatz in Bad Neustadt. Bis zu seinem Abbau am 11. Januar wird ein weiterer Monat vergehen, es ist also Halbzeit. 🌲 Sind die Erwartungen der Veranstaltenden bisher erfüllt? "Die, die es gab, sind in jedem Fall erfüllt“, zieht Michael Büttner vom Stadtmarketing ein erstes Fazit. 🍷 Der Punschwald soll als Weihnachtsmarkt-Alternative verstanden werden und ist in vier weiteren Städten deutschlandweit vertreten. Jeweils mit dem Ziel, einen reizarmen Ort zu bieten, mit weniger Schmuck und Weihnachtsmusik.