Ein farbenfroher Faschingsumzug hat Deutsch‑Wagram wieder in eine einzige Partyzone verwandelt: kreative Kostüme, volle Straßen und beste Stimmung. Nach dem traditionellen Zwischenstopp vor dem Marchfelderhof ging’s weiter zurück zum Marktplatz, wo DJ Ostkurve und Oliver Haid noch einmal richtig einheizten, bevor der Fasching feierlich verbrannt wurde. Keine Sorge – nächstes Jahr steht er garantiert wieder auf.