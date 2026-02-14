Die Galerie WIENARTIG zeigte sich einmal mehr als Ort der Begegnung, der Kunst und der Lebensfreude. Am 13. Februar trafen sich Künstlerinnen und Künstler, Gäste und Freundinnen und Freunde der Galerie zu einem fröhlichen Faschingsfest – begleitet von kulinarischen Genüssen, guten Tropfen und natürlich köstlichen Faschingskrapfen. Für besondere Highlights sorgten Otto Brosatti, der Schillers „Ballade vom Handschuh“ zuerst im Original und anschließend im Wiener Dialekt präsentierte – gleicher Inhalt, völlig anderer Charme. Am Klavier begeisterte Bert Hage mit dem Parade‑Faschingsmarsch „Einzug der Gladiatoren“ und sorgte für ausgelassene Stimmung. Und selbst die Tatsache, dass es ein Freitag, der 13. war, tat der guten Laune keinen Abbruch – im Gegenteil, die Stimmung war ausgelassen wie selten. Ein heiterer, stimmungsvoller Abend in der Galerie – mit Besuch sogar aus Frankreich. Kunst, Humor und Gemeinschaft in ihrer schönsten Form.