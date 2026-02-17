„Am Samstag verwandelte sich Simmering wieder in ein buntes Meer aus Kostümen, Musik und guter Laune. Beim traditionellen Faschingsumzug zogen hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Straßen und sorgten für ausgelassene Stimmung. Ob fantasievolle Wagen, kreative Verkleidungen oder mitreißende Rhythmen – Simmering zeigte einmal mehr, wie vielfältig und fröhlich unser Bezirk feiern kann. Zahlreiche Besucher säumten die Strecke und ließen sich von der fröhlichen Atmosphäre anstecken. Ein Faschingsumzug, der wieder einmal bewiesen hat: Simmering kann feiern.“