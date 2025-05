Laut der Biografie „Love Freddie“, die dem historischen Frontmann von Queen gewidmet ist, hat Freddie Mercury eine Tochter, die bisher geheim gehalten wurde. Die Frau, die anonym geblieben ist und in Europa lebt, behauptet, dass ihr Vater sie „immer angebetet hat“ und dass sie immer wusste, dass Freddie Mercury ihr Vater ist. Die Einzelheiten ihrer Beziehung werden in dem Buch von Lesley-Ann Jones, das im September im Vereinigten Königreich erscheint, enthüllt, in dem die Autorin über das Gespräch mit der Frau berichtet. Alles, was über sie bekannt ist, ist, dass ihre Initialen B. lauten und dass sie in einem nicht näher bezeichneten Land in Europa im Gesundheitswesen arbeitet. "Freddie Mercury war und ist mein Vater, er und ich hatten eine sehr enge und liebevolle Beziehung von dem Moment an, als ich geboren wurde, und während der letzten 15 Jahre seines Lebens. Er hat mich vergöttert. Natürlich kam ich unter besonderen Umständen auf die Welt, aber er hat nie aufgehört, mich zu lieben. Er hat mich beschützt, als wäre ich ein Schatz". Mit diesen Worten könnte die Frau angedeutet haben, dass sie 15 Jahre alt war, als Freddie 1991 an den Komplikationen von AIDS verstarb, als der Sänger 45 Jahre alt war. Seiner Tochter vermachte Freddie seine 17 persönlichen Tagebücher, die Geheimnisse und seine intimsten und persönlichsten Überlegungen enthielten. Die Autorin des Buches sagte der Daily Mail, sie habe der Frau zunächst nicht geglaubt. Später sei ihr jedoch klar geworden, dass sie nicht lügt und dass sie tatsächlich Freddies Tochter ist. Die Frau wäre mit der Frau eines der engsten Freunde von Freddie Mercury gezeugt worden und hätte immer einen Platz im Haus des Frontmanns und seiner Eltern gehabt.