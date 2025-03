Frühlingsdom 2025 gestartet: Das sind die Highlights in Hamburg

Der Frühlingsdom startet wieder in Hamburg. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt (SPD) hat eines der größten Volksfeste Norddeutschlands am Freitag feierlich eröffnet. Und neben Essensbuden, Maskottchenparade und Feuerwerk gibt es natürlich wieder spektakuläre Fahrgeschäfte. Highlight dieses Jahr ist der Free Fall-Tower „Hangover“ – für alle, die gerne mit knapp 100 Kilometern pro Stunde Richtung Boden rasen. Wer es lieber ruhiger mag, freut sich vielleicht mehr auf die Klassiker wie das Riesenrad. SAT.1 REGIONAL-Reporterin Amelie Harmgarth verrät während der Sendung, was noch neu auf dem Dom dieses Jahr ist und worauf sich Besucher:innen freuen können.