Fürth liegt bei den HIV-Infektionen bundesweit auf Platz 1 – das ergibt der sogenannte STD City Index Germany 2026. Und das mit deutlichem Abstand. Mit einer Inzidenz von fast 19,7 Fällen pro 100.000 Einwohner landet Fürth vor Chemnitz und Berlin Mitte, deren Inzidenzen bei nicht ganz 11 Fällen pro 100.000 Einwohner liegen. Das Gesundheitsamt, das für Stadt und Landkreis Fürth zuständig ist, weist auf unsere Anfrage darauf hin, dass das Ranking nur eine eingeschränkte Aussagekraft habe. Als mögliche Gründe für die hohe Inzidenz nennt das Amt vor allem lokale Besonderheiten: So gibt es in Fürth eine HIV-Schwerpunktpraxis mit Patienten aus ganz Nordbayern – die gemeldeten Fälle werden dadurch der Stadt zugerechnet. Auch die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Zirndorf spiele eine Rolle, da hier häufiger bereits bestehende HIV-Infektionen festgestellt werden.