Gar nicht mal so schief: Dieser Chor hat mit Kraftklub in Chemnitz gesungen

Wir waren zu Besuch bei dem Chor, der vor wenigen Wochen mit Kraftklub beim kostenlosen Konzert am Schauspielhaus in Chemnitz aufgetreten ist. Schief zu singen, war für die Sängerinnen und Sänger von D‘ACCORD_CHEMNITZ gar nicht so einfach...