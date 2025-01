Essens-Trends für Hotellerie und Gastronomie und Lösungen für die aktuellen Herausforderungen der Branche – unter anderem damit beschäftigt sich die Fachmesse HOGA seit gestern im Messezentrum Nürnberg. Über 500 Ausstellende präsentieren hier ihre Angebote. Die HOGA läuft noch bis morgen. Da stehen dann die Themen Karriere und Personal im Fokus. Um die Branche zu entlasten, müsse an den Gehältern, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Integration von Ausländerinnen und Ausländern in den Arbeitsmarkt gearbeitet werden, sagte Innenminister Joachim Herrmann bei der Eröffnung. Bayern ist das Tourismusland Nummer 1 in Deutschland und ist für rund 20 Prozent der Einnahmen in diesem Bereich verantwortlich.