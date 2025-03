Die Starkbierzeit geht wieder los. So auch in Freyung, wo am 27. März das Starkbierfest eröffnet wurde. An drei Abenden ¬– bis zum 29. März – werden die Freyunger Stadträte in Fastenpredigt und Singspiel aufs Korn genommen. Letzteres steht unter dem Motto „Gipfeltreffen“.