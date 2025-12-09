Das Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer auf krone.tv behandelt diesmal grundsätzliche Themen. Etwa, wie der Black Friday, der eher schon eine „Black Week“ geworden ist, das heimische Einkaufsverhalten verändert. Glawischnig: „Der Onlinehandel ist unglaublich einfach geworden. Mit einem Mausklick bestellen viele Menschen ihre Produkte in gleich zehn verschiedenen Ausführungen und Größen. Und schicken dann neun davon wieder zurück.“ Glawischnig spitzt weiter zu: „Viele Innenstädte in Österreich sind de facto tot. Es gibt sehr hohen Leerstand. Auch in der Wiener Mariahilfer Straße.“ Mölzer süffisant: „Du hast da oft nur noch Barber- und Kebab-Shops. Denn der wirkliche Einkauf findet im Netz statt.“