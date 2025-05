Grimes hat ihren Auftritt bei der World Pride in DC am 7. Juni abgesagt. Sie begründete dies mit „familiären Problemen“ und entschuldigte sich bei ihren Fans in einer auf Social Media geteilten Nachricht. „Hallo Freunde, es tut mir so leid und ich bedaure, dass ich meine Pride-Show absagen muss“, schrieb sie in dem Statement. „Ich bin fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass dies sehr bald nicht mehr der Fall sein wird“, fügte sie hinzu. „Ich werde das wiedergutmachen.“ Es wurden keine spezifischen Details bekannt gegeben, aber die Ankündigung kommt inmitten der anhaltenden öffentlichen Spannungen mit ihrem Ex-Partner Elon Musk, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat. Im Februar brachte Musk den gemeinsamen Sohn zu einem Briefing im Weißen Haus mit. Grimes reagierte darauf in einem Social-Media-Posting mit den Worten: „Er sollte sich nicht so in der Öffentlichkeit zeigen.“ Kurz darauf twitterte sie: "Bitte reagieren Sie auf die medizinische Krise unseres Kindes. Es tut mir leid, dass ich das öffentlich mache", bevor sie den Beitrag löschte. In einer Erklärung auf Instagram teilten die Organisatoren des World Pride DC ihre Unterstützung für Grimes mit: „Wir senden Grimes Liebe und Unterstützung... Wir unterstützen ihre Entscheidung voll und ganz.“ Das Festival beginnt am 6. Juni mit Auftritten von Jennifer Lopez, Paris Hilton, Marina und anderen.