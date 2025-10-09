Herbstzeit ist nicht nur die Zeit, wo es früher dunkel wird, gerade wenn der Oktober beginnt wird es inzwischen auch in Deutschland langsam gruseliger. In Brandenburg laufen dann meist die letzten Vorbereitungen für die Halloweenzeit, inzwischen fester Bestandteil in mindestens zwei Freizeitparks. In der Landeshauptstadt Potsdam verwandelt sich dann der Filmpark Babelsberg auch als Themenpark genannt, in eine sogenannte Horrorkulisse. Die Generalprobe im Show-Vulkan wurde zwei Tage vorher nochmal durch geprobt. Es wird dabei wieder eine völlig neue Gruselgeschichte mit dem Titel: Isomina - Duchess Of The Dark in Szene gesetzt. Die berühmten Horrornächte sind für die Besucher bereits ab dem Freitag, den 10. Oktober um 18.30 Uhr eröffnet. In diesem Jahr wird es Tickets zu neun Horrornächten geben, darunter einmal für Kids. In Erlebnisdorf bei Wustermark geht es am 25. Oktober mit den Gruselnächten los, hier sind Tickets für fünf Gruselnächte zu haben. Die Halloween-Events in den zwei Freizeitparks sind unterschiedlich, eines haben aber beide gemeinsam, Feuershows, was meist auch das Highlight bei den Besuchern ist. Ohne die verkleideten Erschrecker, die extra dafür viele Wochen vorher gecastet werden geht`s natürlich in beiden Parks nichts. Text, Bilder und Video: reportnet24 (KI-unterstützt) Q: Filmpark, Karls, rpn24