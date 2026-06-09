24.06.26 um 20.00 Uhr Tickets: €34,- Studenten: €15,- Dauer 90 Minuten, eine Pause Abendkasse 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn Der geniale, österreichische Gitarrenmeister begeistert seit Jahrzehnten mit seiner unverwechselbaren musikalischen Handschrift: einer meisterhaften Symbiose aus Klassik und den Klangwelten des Südens. In seinem neuen „Best of“-Soloprogramm präsentiert Mario Berger die Höhepunkte aus drei erfolgreichen Konzertprogrammen, die bereits im Wiener Konzerthaus das Publikum begeisterten. Mit seinem Faible für unterschiedlichste Stile, Epochen und Regionen spannt er einen faszinierenden musikalischen Bogen durch Jahrhunderte und Kulturen. Erleben Sie Mario Berger hautnah bei einem sehr persönlichen Konzert in der einzigartigen Krypta der Peterskirche im Herzen der Stadt. Ein exklusiver, limitierter Abend für alle, die einen Ausnahmekünstler in besonderer Atmosphäre genießen möchten. Die Krypta ist zu jeder Jahreszeit angenehm temperiert.