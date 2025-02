Italienisches Flair beim Opernball 2025 in Hannover

Die Ballsaison ist in vollem Gange. In Hannover beginnt der Opernball am Freitagabend. Freitag und Samstag wird dort unter dem Motte „Volare“ italienische „Dolce Vita“ zelebriert. Die Macher:innen sind seit Tagen dabei, das Opernhaus auf links zu drehen, um das italienische Flair der 50er und 60er Jahre ins Haus zu zaubern. Bis zum Einlass um 20 Uhr dürfte dann auch der letzte Pinselstrich getan sein. SAT.1 REGIONAL-Reporter Oliver Vollmering war während der Sendung live aus dem Opernhaus zugeschaltet und berichtete von den letzten Vorbereitungen.