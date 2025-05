Jack Black hat mit „Steve's Lava Chicken“, einem 34-Sekunden-Song aus „A Minecraft Movie“, einen Billboard-Rekord aufgestellt und ist damit erstmals in die Hot 100 eingestiegen. Mit nur 34 Sekunden ist der Song der kürzeste, der jemals in den Charts vertreten war, und übertrifft damit Kid Cudis 37-Sekunden-Song „Beautiful Trip", der diesen Rekord bisher hielt. Der Song, der auf Platz 77 der Charts eingestiegen ist, wird während einer Szene gespielt, in der Steve einer verwirrten Gruppe erklärt, wie man Hähnchen mit Lava kocht. Dies ist Blacks zweiter Song aus einem Videospielfilm in den Charts nach „Peaches“ aus „The Super Mario Bros Movie“ von 2023, der auf Platz 56 landete. Um die Meme-freundliche Stimmung des Films zu unterstreichen, hat Warner Bros. „Block Party"-Vorführungen gestartet, bei denen die Fans aufgefordert werden, während des Films lautstark zu reagieren. „A Minecraft Movie" ist derzeit der umsatzstärkste Hollywood-Film des Jahres 2025 mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 800 Millionen Dollar.