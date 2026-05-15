Wenn die Dämmerung einsetzt, werden sie aktiv: Igel gehören zu den heimlichen Bewohnern unserer Gärten. Doch inzwischen gilt der Braunbrustigel als potenziell gefährdet. Deswegen ruft der Landesverbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern noch bis zum 25. Mai dazu auf, Igel in Bayern zu melden, um mehr über Verbreitung und Lebensweise der Tiere zu erfahren – und ihren Schutz zu verbessern. Ein einfacher Tipp: Weniger mähen, mehr wilde Ecken im Garten zulassen und auf Mähroboter in den Abend- und Nachtstunden verzichten – denn so finden die stacheligen Tiere mehr Nahrung und sichere Rückzugsorte.