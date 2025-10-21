Alljährlich kürt der Bezirk Oberfranken ein "Wort des Jahres". Der Ausdruck, den eine Jury 2025 ausgewählt hat, existiert in Oberfranken in zahlreichen Varianten. Einige sagen "Rowern" oder "Rowerna", andere "Roban" oder "Rodwerm". Gemeint ist damit eine Schubkarre. "So unterschiedlich die Dialekte in Oberfranken sind, so unterschiedlich spricht man das Wort aus", sagte Bezirkstagspräsident Henry Schramm.