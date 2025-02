Kendrick Lamars Auftritt bei der Super Bowl-Halbzeitshow hat zu einem massiven Anstieg der Streaming-Zahlen für seine Musik geführt, insbesondere für seinen umstrittenen Hit „Not Like Us“. Innerhalb von drei Stunden nach der Show stieg die Zahl der Spotify-Streams für den Song um unglaubliche 430 %. Auch andere Songs aus seiner Setlist verzeichneten deutliche Zuwächse: „Humble“ stieg um 300%, „All the Stars“ mit SZA um 290% und „Man at the Garden“ um 260%. Insgesamt verzeichnete Lamars Musik nach dem Auftritt einen Anstieg der US-Streams um 175%. SZA, die gemeinsam mit Lamar auf der Bühne stand, profitierte ebenfalls vom „Halftime Effect“: Ihre Musik wurde in den USA um 80 % mehr gestreamt. Lamars Auftritt beinhaltete eine spielerische Anspielung auf den laufenden Rechtsstreit um „Not Like Us“. Er scherzte, dass er einen Lieblingssong spielen wolle, spielte aber auf mögliche rechtliche Konsequenzen an. „Ich möchte ihren Lieblingssong spielen, aber ihr wisst ja, dass sie gerne klagen“, scherzte Lamar während seines Auftritts. Der Rapper zensierte während der Show die umstrittenste Zeile des Songs, der im Mittelpunkt einer Verleumdungsklage steht, die Drake gegen die Universal Music Group eingereicht hat. Universal hat die Anschuldigungen von Drake zurückgewiesen und behauptet, sie seien völlig „unwahr“ und „unlogisch“.