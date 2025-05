Kormorane: Größte Kolonie Norddeutschlands lebt in Hamburg

Am „Langen Tag der Stadtnatur“, der Ende Juni zum 15. Mal stattfinden wird, stehen viele wilde Orte in der Großstadt Hamburg im Mittelpunkt. Zum Beispiel die größte Kolonie von Kormoranen im norddeutschen Raum am Moorfleeter Hauptdeich.