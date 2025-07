Lana Del Rey hat eine Botschaft der Unterstützung für die Flutopfer in Texas geteilt und die anhaltende Krise in Gaza in einem herzlichen Instagram-Post angesprochen. „Wir denken seit den Überschwemmungen jeden Tag an euch“, schrieb sie in einem Posting mit rosa Text über einem Foto mit klarem, blauem Himmel. Es ist wirklich beispiellos, und ich kann es mir nicht einmal vorstellen", fuhr sie fort und bezog sich dabei auf die Sturzfluten, die mindestens 104 Menschen getötet haben. Unter den Opfern waren 27 Mädchen und Betreuerinnen eines Sommercamps, 11 weitere werden noch vermisst, wie CNN berichtet. In ihren Kommentaren ging Del Rey auch auf die Sorgen der Fans über den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und Palästina ein: „Ja, natürlich beten wir jeden Tag für Palästina“ „Ich wünsche mir Frieden zwischen allen Nationen und bin ständig auf dem Laufenden über alle Nachrichten zwischen dem Israel-Palästina-Konflikt, ich war sehr hoffnungsvoll, als wir uns einem Friedensvertrag näherten. Und das war mein größter Wunsch, als ich die Nachrichten aus der Ferne verfolgte“, so Lana Del Rey. Sie schloss ihren Post mit den Worten: „Wir überlegen ständig, was wir in solchen Situationen beitragen können, das habe ich immer getan“