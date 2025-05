Paaren im Glien – Brandenburgs Ministerin für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Hanka Mittelstädt, hat Freitagmittag im MAFZ-Erlebnispark Paaren die 32. Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung eröffnet. Bis zum Sonntag präsentieren sich mehr als 400 Aussteller und Züchter. Rund 600 Tiere werden zu sehen sein. Darüber hinaus wird es auf dem Ausstellungszentrum in Paaren im Glien einen Bildungscampus geben, der über Berufe in der Landwirtschaft informiert. Vor der offiziellen Eröffnung der BraLa hatte der Landesbauernverband Brandenburg zu einer gemeinsamen Versammlung der Landwirtschaft eingeladen, auf der auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ein Grußwort hielt. Landwirtschaft zum Anfassen: Es duftet nach Landluft, es schmeckt nach regionalen Produkten! Die BraLa zeigt, was die Brandenburger Landwirtschaft leistet. Die Landesregierung wird sich weiterhin für die Belange der Landwirtinnen und Landwirte in Brandenburg einsetzen, sei es bei der Tierseuchenbekämpfung, dem Schutz der Weidetierhaltung vor der zunehmenden Wolfspopulation oder bei der Entlastung von Bürokratie und der vereinfachten Beantragung von Fördermitteln.“ Es gibt aber auch auf dem Ausstellungsgelände verschiedene landwirtschaftliche Technik sowie auch unterschiedliche Fahrzeuge zu sehen.