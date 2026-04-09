Magisch. Mystisch. Mitten in der Krypta. Glucks „Orpheus und Eurydike“ erstrahlt in der selten gespielten Wiener Originalfassung von 1762 – wunderbar inszeniert von Anna Borodina und getragen vom einzigartigen Ambiente dieses besonderen Ortes. Das Ensemble Concordia Mundi bringt den antiken Mythos mit großer Nähe und Empfindsamkeit auf die Bühne. Hans‑Jörg Gaugelhofer als Orpheus und Alice Waginger als Eurydike/Amor berühren mit intensiven Momenten und klarer Stimmkraft. Ein besonderes Highlight: Ineke Hellingman, die als Klavier‑ und Cembalo‑Solistin ein ganzes Orchester bravourös ersetzt – präzise, kraftvoll, voller Ausdruck. Dazu der Kinderchor In höchsten Tönen!, der dem Werk eine lichte, hoffnungsvolle Farbe schenkt. Ein Musiktheater zwischen Barock und Klassik, das in der Krypta zu einem magischen Erlebnis wird – klar, unmittelbar und zutiefst menschlich. Ein Abend, der nachklingt. https://www.inhoechstentoenen.com/