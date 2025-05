Havelland - Eine Tradition wie sie bereits in vielen Teilen von Deutschland im Frühling üblich ist, mit Aufstellen des Maibaumes im brandenburgischen Lietzow am Dorfgemeinschaftshaus vollzogen. In der Regel am 30. April, 1. Mai oder sogar an Pfingsten. Da im Nauener Ortsteil Lietzow der Maibaum bereits am Abend des 30.04 mit vereinten Kräften der Dorfgemeinschaft aufgestellt wurde, spricht man hier sogar von dem Tanz in den Mai. Bei dem Baum handelt es sich über-rings um einen Ahorn. Und getanzt wurde hier wirklich bis in die Nacht hinein, was bei abendlichen Temperaturen im zweistelligen Bereich, recht gut durchzuhalten war. Für das gemütliche Beisamen sein, mit Speis und Trunk, Schlagermusik sowie Tische und Holzbänke, unter einem aufgestellten Pavillon, hat der Verein Freunde für Lietzow e. v. für alles gesorgt. Einer von vielen kleinen Festen, mit immer wieder beeindruckenden Dorfcharakter. Nach dem Brauch bleibt der Maibaum jetzt mindestens einen Monat lang stehen.